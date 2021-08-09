В Киеве пара занялась сексом прямо посреди парка: фото, відео

В Киеве пара занялась сексом прямо посреди парка: фото, відео

Прохожие обратились к Муниципальной охране и полиции.

В Киеве пара занялась сексом прямо посреди парка.

На прохожих они внимание не обращали.

Об этом сообщила Муниципальная охрана и обнародовала видео.

"Лето — горячая пора! Пара занялась любовью посреди парка. Мимо проходили люди, не оценили и обратились к Муниципальной охране. Ситуацию урегулировали", — говорится в сообщении.

Муниципальная охрана

Судя по видео, мужчина и женщина были пьяными. Рядом на скамейке стояла бутылка с алкоголем.

Напомним, в Киеве на улице Богатырской в ночь на 24 июля обнаженны ймужчина напал на женщину и пытался затащить ее в автомобиль.

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