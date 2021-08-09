В Киеве пара занялась сексом прямо посреди парка: фото, відео

Прохожие обратились к Муниципальной охране и полиции.
В Киеве пара занялась сексом прямо посреди парка.
На прохожих они внимание не обращали.
Об этом сообщила Муниципальная охрана и обнародовала видео.
"Лето — горячая пора! Пара занялась любовью посреди парка. Мимо проходили люди, не оценили и обратились к Муниципальной охране. Ситуацию урегулировали", — говорится в сообщении.
Судя по видео, мужчина и женщина были пьяными. Рядом на скамейке стояла бутылка с алкоголем.
Напомним, в Киеве на улице Богатырской в ночь на 24 июля обнаженны ймужчина напал на женщину и пытался затащить ее в автомобиль.