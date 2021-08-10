В Киеве откроется выставка цветов "Во Вселенной Марии Примаченко"

Из цветов создадут уникальные картины и 3D композиции.

В Киеве 20 августа в парке Певческое (улица Лаврская, 31) стартует выставка цветов "Во Вселенной Марии Примаченко". Выставка посвящена 30-летию Независимости Украины.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

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По информации организаторов, будет представлено более 300 тысяч цветов однолетников, среди которых бегонии, колеус, петунии, альтернатеры и тому подобное. Из них создадут картины и 3D композиции по мотивам творчества украинской художницы Марии Примаченко: мифических животных, диковинных птиц, цветы и сюжеты сельского быта в современной интерпретации.

Отдельной изюминкой выставки станут масштабные фигуры балерин, которые будут двигаться с помощью специальной аниматроники.

"В этом году наша страна отмечает юбилей независимости и нам важно не просто подготовить интересный проект, но и внести свой вклад в популяризацию украинского искусства. Выбирая тему для выставки, мы перебрали множество вариантов и пришли к выводу, что знаковым представителем народного искусства была и остается Мария Примаченко. Поэтому свои композиции мы создавали, вдохновляясь ее работами", — рассказал организатор выставки Денис Погорелко.

Выставка продлится до 19 сентября.

Напомним, у Офиса президента Украины на улице Банковой установили артлокацию — детскую площадку, оформленную по мотивам произведений известной украинской художницы Марии Примаченко. В то же время в соцсетях уже раскритиковали установленные фигуры. Люди особенно возмущаются "петухом в косоворотке".

Пользователи вспомнили наряд президента Зеленского по случаю Дня вышиванки, который вызвал немало дискуссий также из-за воротника.

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