Украла украшения, очки и духи: в Киеве будут судить уборщицу за кражу вещей из квартиры (фото)

Владелица дома объяснила полицейским, что обнаружила отсутствие имущества после уборки квартиры домработницей.

В Киеве уборщица обокрала квартиру, в которой работала.

Киевлянка разместила в сети Интернет объявление о поиске домашней помощницы, на которое откликнулась злоумышленница. В квартире во время уборки она украла украшения, очки и духи.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию Киева обратилась жительница квартиры в доме на улице Теремковской с сообщением о краже ее вещей. Для установления обстоятельств и документирования события на место выехала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

По словам начальника отдела криминальной полиции Голосеевского управления полиции Александра Хальзева, владелица дома объяснила полицейским, что обнаружила отсутствие имущества после уборки квартиры домработницей.

"Женщина разместила объявление в сети Интернет о поиске уборщицы, на которое откликнулась правонарушительница. Потерпевшая, не посмотрев документов наемной сотрудницы, сразу доверила ей уборку дома. А вечером заметила пропажу нескольких пар сережек, цепочки, очков, парфюмерии и вызвала полицию", — отметил он.

Оперативники немедленно начали установление личности злоумышленницы и выяснили, что женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления в Подольском районе столицы. Это — уроженка Ивано-Франковской области, 1983 года рождения.

"Во время обыска в квартире злоумышленницы мы обнаружили и изъяли вещественные доказательства — украденные вещи потерпевшей", — добавил подполковник полиции Александр Хальзев.

Следователи Голосеевского управления полиции сообщили женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Материалы направлены в районный суд для рассмотрения дела по существу и избрания наказания. Женщине грозит арест на срок от трех до шести месяцев, до пяти лет ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок.

Напомним, в центре Киева иностранец похитил из ювелирных магазинов драгоценности на 340 тысяч гривен.

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