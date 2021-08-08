В Киеве из реабилитационного центра исчезла несовершеннолетняя девушка: приметы

Софию Таравскую ищут со 2 августа.
В Киеве исчезла несовершеннолетняя девушка.
София Таравська, 2005 года рождения, ушла из Центра социально-психологической реабилитации для детей №1 в Киеве еще 2 августа и будет до сих пор не вернулась.
Об этом сообщает Деснянское управление ГУ НП в г. Киеве.
Приметы: на вид 16 лет, рост 160 см, среднего телосложения, светлое овальное лицо, волосы черного цвета до плеч.
Особые приметы: татуировка на правой руке с внутренней стороны на запястье в виде веточки.
Девушка была одета в джинсовые брюки черного цвета, черную футболку с белым узором, белые кроссовки.
"В случае получения любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетней, просим звонить по номеру 102", — говорится в сообщении полиции.
Напомним, полиция нашла семью, которая загадочно исчезла две недели назад под Винницей.