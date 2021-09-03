В Киеве прививки от коронавируса будут делать в "Эпицентре"

Вакцинация будет проводиться всем желающим вакцинами AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer.
В Киеве прививки от коронавируса будут делать в строительном супермаркете.
С 4 сентября 2021 года начинает свою работу пункт вакцинации в ТЦ "Эпицентр", расположенный на просп. Петра Григоренко, 40.
Об этом сообщает Дарницкая РГА.
Вакцинация будет проводиться всем желающим вакцинами AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer, как в порядке очереди, так и по предварительной записи.
В выходные дни пункт будет работать с 11:00 до 17:00.
В будние дни от 13:00 до 18:30.
Записаться на вакцинацию можно через электронную систему Helsi.me
Для вакцинации с собой необходимо иметь паспорт и идентификационный код.
Напомним, коэффициент обнаружения новых случаев COVID-19 в Украине превысил предельно допустимые для "зеленой" зоны 4%. Вскоре страна может выйти из "зеленого" уровня эпидопасности.