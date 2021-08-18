В Киеве прививки против коронавируса будут делать прямо в автобусе

В Киеве прививки против коронавируса будут делать прямо в автобусе

Все желающие смогут сделать прививки вакцинами CoronaVac или AstraZeneca с 19 до 22 августа.

В Киеве прививки против коронавируса будут делать прямо в автобусе.

С 19 по 22 августа возле станции метро "Героев Днепра" можно будет сделать прививку против COVID-19 в переоборудованном на мобильный центр автобусе.

Время прививки с 9:00 до 13:00.

Об этом сообщает Оболонская райгосадминистрация.

Все желающие могут сделать прививку вакцинами CoronaVac или AstraZeneca.

При себе нужно иметь документы (паспорт, идентификационный код) и мобильный телефон.

Напомним, количество случаев коронавируса в Киеве ежедневно растет. По состоянию на утро 18 августа в Киеве зафиксирован 181 новый случай коронавируса за сутки. Это на 54 случая больше, чем 17 августа (127 случаев коронавируса).

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