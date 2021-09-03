В Киеве на выходных запланированы изменения в работе метро

В ночь на 5 сентября работа столичной подземки будет продлена на час.
В Киеве в ночь на 5 сентября работа метро будет продлена на один час из-за футбола.
4 сентября на НСК "Олимпийский" будет проводиться футбольный матч между сборными командами Украины и Франции. Начало игры в 21:45.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
Отметим, что возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча.
А после окончания игры - ограничение (закрытие) на вход трех станций:
- "Олимпийская",
- "Дворец спорта",
- "Площадь Льва Толстого".
"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Приносим извинения за неудобства. Призываем придерживаться масочного режима", — говорится в сообщении.
Напомним, в метро разъяснили правила прохода столичных школьников в подземке. Кроме того, объяснили, как оформить ученический электронный билет.