У Києві щеплення від коронавірусу будуть робити в "Епіцентрі"

У Києві щеплення від коронавірусу будуть робити в "Епіцентрі"

Вакцинація наразі проводитиметься усім охочим вакцинами AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer.

У Києві щеплення від коронавірусу будуть робити у будівельному супермаркеті.

Від 4 вересня 2021 року розпочинає свою роботу пункт вакцинації в ТЦ "Епіцентр", що розташований на просп. Петра Григоренка, 40.

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Про це повідомляє Дарницька РДА.

Вакцинація наразі проводитиметься усім охочим вакцинами AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer, як в порядку черги, так і за попереднім записом.

У вихідні дні пункт працюватиме від 11:00 до 17:00.

У будні дні від 13:00 до 18:30.

Записатися на вакцинацію можна через електронну систему Helsi.me

Для вакцинації із собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Нагадаємо, коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 в Україні перевищив гранично допустимі для "зеленої" зони 4%. Невдовзі країна може вийти із "зеленого" рівня епіднебезпеки.

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