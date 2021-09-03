У Києві щеплення від коронавірусу будуть робити в "Епіцентрі"

Вакцинація наразі проводитиметься усім охочим вакцинами AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer.
У Києві щеплення від коронавірусу будуть робити у будівельному супермаркеті.
Від 4 вересня 2021 року розпочинає свою роботу пункт вакцинації в ТЦ "Епіцентр", що розташований на просп. Петра Григоренка, 40.
Про це повідомляє Дарницька РДА.
Вакцинація наразі проводитиметься усім охочим вакцинами AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer, як в порядку черги, так і за попереднім записом.
У вихідні дні пункт працюватиме від 11:00 до 17:00.
У будні дні від 13:00 до 18:30.
Записатися на вакцинацію можна через електронну систему Helsi.me
Для вакцинації із собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.
Нагадаємо, коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 в Україні перевищив гранично допустимі для "зеленої" зони 4%. Невдовзі країна може вийти із "зеленого" рівня епіднебезпеки.