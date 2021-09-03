Кількість випадків коронавірусу у Києві зростає кожного дня: статистика на 3 вересня

Кількість випадків коронавірусу у Києві зростає кожного дня: статистика на 3 вересня

Загалом у столиці підтверджено 225 122 випадки COVID-19.

Станом на ранок 3 вересня у Києві зафіксовано 321 новий випадок коронавірусу за добу. Це на 12 випадків більше, ніж 2 вересня (309 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 225 122 випадки COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 216 477 людей ( 172 за добу)

людей ( за добу) померли 5 285 людей (одна людина за добу)

У Київській області зафіксовано 129 702 випадки COVID-19 (115 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 125 630 людей ( 47 за добу)

людей ( за добу) померли 2 802 людини (четверо за добу)

Нагадаємо, коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 в Україні перевищив гранично допустимі для "зеленої" зони 4%. Невдовзі країна може вийти із "зеленого" рівня епіднебезпеки.

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