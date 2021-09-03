Кількість випадків коронавірусу у Києві зростає кожного дня: статистика на 3 вересня

Загалом у столиці підтверджено 225 122 випадки COVID-19.
Станом на ранок 3 вересня у Києві зафіксовано 321 новий випадок коронавірусу за добу. Це на 12 випадків більше, ніж 2 вересня (309 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 225 122 випадки COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 216 477 людей (172 за добу)
- померли 5 285 людей (одна людина за добу)
У Київській області зафіксовано 129 702 випадки COVID-19 (115 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 125 630 людей (47 за добу)
- померли 2 802 людини (четверо за добу)
Нагадаємо, коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 в Україні перевищив гранично допустимі для "зеленої" зони 4%. Невдовзі країна може вийти із "зеленого" рівня епіднебезпеки.