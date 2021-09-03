Київ отримав перший із 20 трамваїв за угодою між Мінінфраструктури та ЄІБ

Київ отримав перший із 20 трамваїв за угодою між Мінінфраструктури та ЄІБ

Київ отримав перший із 20 трисекційний низькопідлоговий трамвай, закуплений за кредит від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у рамках ініціативи Міністерства інфраструктури України.

Як повідомляє офіційна Facebook-сторінка міністерства, у рамках угоди на оновлення трамвайного парку Києва буде спрямовано 24,9 млн євро. Виробник 26-метрових трамваїв, які можуть перевозити 300 пасажирів, - ТОВ “ТАТРА-ЮГ”. Перший трамвай перебуватиме в Дарницькому депо і після пусконалагоджувальних робіт вийде на маршрут на лівому березі.

Кредит є частиною проєкту "Міський громадський транспорт України", який підтримується ЄС та спрямований на поліпшення інфраструктури громадського транспорту в українських містах.

"Для Міністерства інфраструктури спільна угода з Європейським інвестиційним банком - це можливість започаткувати в Україні якісно новий проєкт, який відповідатиме цінностям безбар’єрності, екоорієнтованості та забезпечення комфорту пасажирів", – сказала заступниця міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Анна Юрченко.

Як заявив голова представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Ерік де Загон, кредит ЄІБ на нові трамваї у Києві сприятиме розвитку екологічно безпечного та стійкого транспорту.

"Як представники кліматично-орієнтованого банку ЄС ми віримо, що розвиток ефективної системи міського громадського транспорту – один із найкращих способів боротьби із забрудненням та вирішення питань зміни клімату", – зазначив він.

Проєкт ЄІБ "Міський громадський транспорт України" (фаза 1) – це рамковий кредит на 200 мільйонів євро для фінансування громадського транспорту в 11 містах України. Усю партію трамваїв для Києва, згідно з графіком, планується поставити КП “Київпастранс” до початку 2023 року.

Нагадаємо також, що у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" запускається проект City Express для розвитку приміського залізничного сполучення. У межах співпраці з компанією Stadler (Швейцарія) заплановано закупити 30 приміських електропоїздів виробництва цієї компанії для Києва.

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