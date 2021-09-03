Київ отримав перший із 20 трамваїв за угодою між Мінінфраструктури та ЄІБ

Київ отримав перший із 20 трисекційний низькопідлоговий трамвай, закуплений за кредит від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у рамках ініціативи Міністерства інфраструктури України.
Як повідомляє офіційна Facebook-сторінка міністерства, у рамках угоди на оновлення трамвайного парку Києва буде спрямовано 24,9 млн євро. Виробник 26-метрових трамваїв, які можуть перевозити 300 пасажирів, - ТОВ “ТАТРА-ЮГ”. Перший трамвай перебуватиме в Дарницькому депо і після пусконалагоджувальних робіт вийде на маршрут на лівому березі.
Кредит є частиною проєкту "Міський громадський транспорт України", який підтримується ЄС та спрямований на поліпшення інфраструктури громадського транспорту в українських містах.
"Для Міністерства інфраструктури спільна угода з Європейським інвестиційним банком - це можливість започаткувати в Україні якісно новий проєкт, який відповідатиме цінностям безбар’єрності, екоорієнтованості та забезпечення комфорту пасажирів", – сказала заступниця міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Анна Юрченко.
Як заявив голова представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Ерік де Загон, кредит ЄІБ на нові трамваї у Києві сприятиме розвитку екологічно безпечного та стійкого транспорту.
"Як представники кліматично-орієнтованого банку ЄС ми віримо, що розвиток ефективної системи міського громадського транспорту – один із найкращих способів боротьби із забрудненням та вирішення питань зміни клімату", – зазначив він.
Проєкт ЄІБ "Міський громадський транспорт України" (фаза 1) – це рамковий кредит на 200 мільйонів євро для фінансування громадського транспорту в 11 містах України. Усю партію трамваїв для Києва, згідно з графіком, планується поставити КП “Київпастранс” до початку 2023 року.
Нагадаємо також, що у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" запускається проект City Express для розвитку приміського залізничного сполучення. У межах співпраці з компанією Stadler (Швейцарія) заплановано закупити 30 приміських електропоїздів виробництва цієї компанії для Києва.