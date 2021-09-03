У Києві вихідними заплановані зміни у роботі метро

У Києві вихідними заплановані зміни у роботі метро

У ніч проти 5 вересня роботу столичної підземки буде продовжено на одну годину.

У Києві у ніч проти 5 вересня роботу метро буде продовжено на одну годину через футбол.

4 вересня на НСК "Олімпійський" буде проводитись футбольний матч між збірними командами України та Франції. Початок гри о 21:45.

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Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

Зауважимо, що можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу. А після закінчення гри обмеження (закриття) на вхід трьох станцій:

"Олімпійська",

"Палац спорту",

"Площа Льва Толстого".

Київський метрополітен

"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Приносимо вибачення за незручності. Закликаємо дотримуватися маскового режиму", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у метро роз'яснили правила проходу столичних школярів у підземці. Крім того, пояснили, як оформити учнівський електронний квиток.

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