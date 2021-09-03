У Києві вихідними заплановані зміни у роботі метро

У ніч проти 5 вересня роботу столичної підземки буде продовжено на одну годину.
У Києві у ніч проти 5 вересня роботу метро буде продовжено на одну годину через футбол.
4 вересня на НСК "Олімпійський" буде проводитись футбольний матч між збірними командами України та Франції. Початок гри о 21:45.
Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.
Зауважимо, що можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу. А після закінчення гри обмеження (закриття) на вхід трьох станцій:
- "Олімпійська",
- "Палац спорту",
- "Площа Льва Толстого".
"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Приносимо вибачення за незручності. Закликаємо дотримуватися маскового режиму", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у метро роз'яснили правила проходу столичних школярів у підземці. Крім того, пояснили, як оформити учнівський електронний квиток.