Більшість рекордів, десять, встановлено у червні.

Літом Київ встановив 14 температурних рекордів.

Середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала +22,3ºС, що на 1,9ºС перевищило кліматичну норму і забезпечило другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Літо 2010 року залишається рекордсменом не лише у столиці, а й в Україні. В цілому найбільше позитивне відхилення від кліматичної норми з трьох місяців літа мав липень, який поділив другу позицію серед найтепліших за останні 140 років.

"Найхолодніше було на початку календарного літа – 1 червня, коли температура під ранок опустилась до +7,4°С, а найспекотнішим виявилось 24 червня, коли температура після полудня піднялась до +35,5°С. За літо встановлено 14 температурних рекордів, більшість з них, десять, у червні", - йдеться у повідомленні.

Кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 77% кліматичної норми, воно ввійшло у двадцятку найсухіших у Києві з 1891 року.

Нагадаємо, народний синоптик дав прогноз погоди на осінь та пообіцяв багато опадів і перші заморозки.

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