На самокатах по тенісному столу: у Києві школярі плюндрували дитячий майданчик

На самокатах по тенісному столу: у Києві школярі плюндрували дитячий майданчик

Троє школярів не придумали нічого кращого, ніж покататися на самокатах просто на столі.

У Києві, на Лісовому масиві, школярі каталися на самокатах просто по тенісному столу.

Про це інформує "Київ оперативний".

Троє дітей вилізли на тенісний стіл, встановлений на дитячому майданчику. Вони не придумали нічого кращого, ніж покататися на самокатах просто на столі. Дорослих у цей час, очевидно, поруч не було, тому забавам малолітніх хуліганів ніхто не завадив

"1 Вересня діти пішли в школу отримувати знання. Напевно, ні в школі, ні вдома їм не сказали, що їздити на самокатах тенісним столом не можна", — йдеться в повідомленні.

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на цей інцидент.

Впадуть, будуть знати й такого робити більше не будуть;

Добре, що в моєму дитинстві не було камер спостереження;

Який жах.

Нагадаємо, що у Києві підлітки "культурно" відпочили у фітнес-парку "Озеро Лебедине". Вони зламали гойдалки і вирвали лавку.

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