Большинство рекордов, десять, установлены в июне.

Летом Киев установил 14 температурных рекордов.

Средняя температура воздуха летом этого года в Киеве составила +22,3ºС, что на 1,9ºС превысило климатическую норму и обеспечило второе место среди самых жарких в Киеве с 1881 года.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Лето 2010 года остается рекордсменом не только в столице, но и в Украине. В целом наибольшее положительное отклонение от климатической нормы из трех месяцев лета имел июль, который поделил второе место среди самых теплых за последние 140 лет.

"Холоднее было в начале календарного лета — 1 июня, когда температура под утро опустилась до +7,4°С, а самым жарким оказалось 24 июня, когда температура после полудня поднялась до +35,5°С. За лето установлено 14 температурных рекордов, большинство из них, десять, в июне", — говорится в сообщении.

Количество осадков за лето на проспекте Науки составило 77% климатической нормы, оно вошло в двадцатку самых сухих в Киеве с 1891 года.

Напомним, народный синоптик дал прогноз погоды на осень и пообещал много осадков и первые заморозки.

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