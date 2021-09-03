Количество случаев коронавируса в Киеве растет с каждым днем: статистика на 3 сентября

Количество случаев коронавируса в Киеве растет с каждым днем: статистика на 3 сентября

Всего в столице подтверждено 225 122 случая COVID-19.

По состоянию на утро 3 сентября в Киеве зафиксирован 321 новый случай коронавируса за сутки. Это на 12 случаев больше, чем 2 сентября (309 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 225 122 случая COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 216 477 человек ( 172 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 285 человек (один человек за сутки)

В Киевской области зафиксировано 129 702 случая COVID-19 (115 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 125 630 человек ( 47 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 802 человека (четверо за сутки)

Напомним, коэффициент обнаружения новых случаев COVID-19 в Украине превысил предельно допустимые для "зеленой" зоны 4%. Вскоре страна может выйти из "зеленого" уровня эпидопасности.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку