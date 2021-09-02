На самокатах по теннисному столу: в Киеве школьники уничтожали детскую площадку

На самокатах по теннисному столу: в Киеве школьники уничтожали детскую площадку

Трое школьников не придумали ничего лучшего, чем покататься на самокатах прямо на столе.

В Киеве, на Лесном массиве, школьники катались на самокатах прямо по теннисному столу.

Об этом информирует "Киев оперативный".

Трое детей вылезли на теннисный стол, установленный на детской площадке. Они не придумали ничего лучшего, чем покататься на самокатах прямо на столе. Взрослых в это время, очевидно, рядом не было, поэтому забавам малолетних хулиганов никто не помешал

"1 Сентября дети пошли в школу получать знания. Наверное, ни в школе, ни дома им не сказали, что ездить на самокатах по теннисному столу нельзя", — говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на этот инцидент.

Упадут, будут знать и такого делать больше не будут;

Хорошо, что в моем детстве не было камер наблюдения;

Какой кошмар.

Напомним, что в Киеве подростки "культурно" отдохнули в фитнес-парке "Озеро Лебединое". Они сломали качели и вырвали скамейку.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку