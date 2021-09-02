На Киевщине житель многоэтажки хотел спрыгнуть с перил балкона: видео

На Киевщине житель многоэтажки хотел спрыгнуть с перил балкона: видео

От опрометчивого шага человека спасли полицейские.

В четверг, 2 сентября, в городе Обухов Киевской области мужчина пытался покончить с собой, спрыгнув с балкона на 9 этаже многоквартирного дома.

Об этом сообщили в пресс служба Нацполиции.

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О потенциальном самоубийце в полицию сообщил житель соседней многоэтажки, который увидел, что в доме напротив на перилах балкона сидит человек.

"Прибывшие на место происшествия капитан полиции Владимир Ковнацкий и сержант полиции Валентина Гавлинськая из Обуховского районного управления полиции вступили в диалог с человеком. Как выяснилось в разговоре, за семейных неурядиц 35-летний мужчина решил покончить жизнь самоубийством ", — сообщили в правоохранительном ведомстве.

Полицейские вовремя начали диалог с мужчиной, который находился в неуравновешенном состоянии, и помешали трагедии.

Напомним, ранее на Львовщине мужчина хотел прыгнуть с моста над железнодорожными путями. От смерти его спасли полицейские и жена, умолявшая мужа остановиться.

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