На Киевщине житель многоэтажки хотел спрыгнуть с перил балкона: видео

От опрометчивого шага человека спасли полицейские.
В четверг, 2 сентября, в городе Обухов Киевской области мужчина пытался покончить с собой, спрыгнув с балкона на 9 этаже многоквартирного дома.
Об этом сообщили в пресс служба Нацполиции.
О потенциальном самоубийце в полицию сообщил житель соседней многоэтажки, который увидел, что в доме напротив на перилах балкона сидит человек.
"Прибывшие на место происшествия капитан полиции Владимир Ковнацкий и сержант полиции Валентина Гавлинськая из Обуховского районного управления полиции вступили в диалог с человеком. Как выяснилось в разговоре, за семейных неурядиц 35-летний мужчина решил покончить жизнь самоубийством ", — сообщили в правоохранительном ведомстве.
Напомним, ранее на Львовщине мужчина хотел прыгнуть с моста над железнодорожными путями. От смерти его спасли полицейские и жена, умолявшая мужа остановиться.