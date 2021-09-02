На Київщині мешканець багатоповерхівки хотів зістрибнути з поручнів балкона: відео

На Київщині мешканець багатоповерхівки хотів зістрибнути з поручнів балкона: відео

Від необачного кроку чоловіка врятували поліцейські.

У четвер, 2 вересня, у місті Обухів Київської області чоловік намагався накласти на себе руки, зістрибнувши з балкона на 9 поверсі багатоквартирного будинку.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

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Про потенційного самогубця у поліцію повідомив мешканець сусідньої багатоповерхівки, який побачив, що у будинку навпроти на перилах балкона сидить чоловік.

“Прибувши на місце події капітан поліції Володимир Ковнацький та сержант поліції Валентина Гавлінська із Обухівського районного управління поліції вступили в діалог з чоловіком. Як з'ясувалося в розмові, через сімейні негаразди 35-річний чоловік вирішив покінчити життя самогубством”, - повідомили у правоохоронному відомстві.

Поліцейські вчасно розпочали діалог із чоловіком, який перебував у неврівноваженому стані, і завадили трагедії.

Нагадаємо, раніше на Львівщині чоловік хотів стрибнути з мосту над залізничною колією. Від смерті його рятували поліцейські і дружина, яка благала чоловіка зупинитися.

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