На Київщині мешканець багатоповерхівки хотів зістрибнути з поручнів балкона: відео

Від необачного кроку чоловіка врятували поліцейські.
У четвер, 2 вересня, у місті Обухів Київської області чоловік намагався накласти на себе руки, зістрибнувши з балкона на 9 поверсі багатоквартирного будинку.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
Про потенційного самогубця у поліцію повідомив мешканець сусідньої багатоповерхівки, який побачив, що у будинку навпроти на перилах балкона сидить чоловік.
“Прибувши на місце події капітан поліції Володимир Ковнацький та сержант поліції Валентина Гавлінська із Обухівського районного управління поліції вступили в діалог з чоловіком. Як з'ясувалося в розмові, через сімейні негаразди 35-річний чоловік вирішив покінчити життя самогубством”, - повідомили у правоохоронному відомстві.
Нагадаємо, раніше на Львівщині чоловік хотів стрибнути з мосту над залізничною колією. Від смерті його рятували поліцейські і дружина, яка благала чоловіка зупинитися.