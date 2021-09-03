Киев получил первый из 20 трамваев по соглашению между Мининфраструктуры и ЕИБ

Киев получил первый из 20 трамваев по соглашению между Мининфраструктуры и ЕИБ

Киев получил первый из 20 трехсекционный низкопольный трамвай, купленный за кредит от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в рамках инициативы Министерства инфраструктуры Украины.

Как сообщает официальная Facebook-страница министерства, в рамках соглашения на обновление трамвайного парка Киева будет направлено 24,9 млн евро. Производитель 26-метровых трамваев, которые могут перевозить 300 пассажиров, - ООО "ТАТРА-ЮГ". Первый трамвай будет находиться в Дарницком депо и после пусконаладочных работ выйдет на маршрут на левом берегу.

Кредит является частью проекта "Городской общественный транспорт Украины", который поддерживается ЕС и направлен на улучшение инфраструктуры общественного транспорта в украинских городах.

"Для Министерства инфраструктуры совместное соглашение с Европейским инвестиционным банком - это возможность начать в Украине качественно новый проект, который будет отвечать ценностям безбарьерности, экоориентованости и обеспечения комфорта пассажиров", - сказала заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Анна Юрченко.

Как заявил глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон, кредит ЕИБ на новые трамваи в Киеве будет способствовать развитию экологически безопасного и устойчивого транспорта.

"Как представители климатически-ориентированного банка ЕС мы верим, что развитие эффективной системы городского общественного транспорта - один из лучших способов борьбы с загрязнением и решения вопросов изменения климата", - отметил он.

Проект ЕИБ "Городской общественный транспорт Украины" (фаза 1) - это рамочный кредит на 200 млн евро для финансирования общественного транспорта в 11 городах Украины. Всю партию трамваев для Киева, согласно графику, планируется поставить КП "Киевпастранс" до начала 2023 года.

Напомним также, что в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" запускается проект City Express для развития пригородного железнодорожного сообщения. В рамках сотрудничества с компанией Stadler (Швейцария) запланировано закупить 30 пригородных электропоездов производства этой компании для Киева.

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