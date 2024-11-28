В Киеве попадали обломки сбитых ракет: какие последствия

Утром 28 ноября российские военные ударили по Киеву ракетами. В результате работы сил ПВО в Днепровском районе столицы попадали обломки сбитых целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

В результате ракетного удара российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Предварительно на открытую территорию", — говорится в сообщении.

Впоследствии в КМВА уточнили, что зафиксировано падение обломков на территорию предприятия. Незначительные повреждения получили несколько хозяйственных построек, грузовой автомобиль.

"Информация о пострадавших не поступала. Данные оперативного сведения уточняются", – добавили в КМВА.

Как сообщалось, сегодня утром в Киеве раздавались сильнейшие взрывы. Местные власти заявляли о работе сил ПВО.

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