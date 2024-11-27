В Киеве попадали обломки сбитых дронов: есть пострадавшие

Во время тревоги в столице работала ПВО.
В ночь на 27 ноября в Киеве зафиксировано падение обломков беспилотников в Днепровском районе. Есть потерпевшие.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.
"Двое пострадавших. Еще один человек без госпитализации", — лаконично сообщили местные власти.
Напомним, в Киеве во время воздушной тревоги произошли взрывы. Сработали силы ПВО. В результате падения обломков в Днепровском районе столицы повреждение объекта нежилой инфраструктуры.
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