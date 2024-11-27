У Києві попадали уламки збитих дронів: є потерпілі

Під час тривоги у столиці працювала ППО.
Вночі 27 листопада у Києві зафіксовано падіння уламків безпілотників у Дніпровському районі. Є потерпілі.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.
"Двоє постраждалих. Ще одна людина без госпіталізації", - лаконічно повідомила місцева влада.
Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги сталися вибухи. Спрацювали сили ППО. Внаслідок падіння уламків в Дніпровському районі столиці є пошкодження об'єкта нежитлової інфраструктури.
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