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У Києві попадали уламки збитих дронів: є потерпілі

У Києві попадали уламки збитих дронів: є потерпілі

Наслідки атаки на Київ. / Фото: Associated Press

Під час тривоги у столиці працювала ППО.

Вночі 27 листопада у Києві зафіксовано падіння уламків безпілотників у Дніпровському районі. Є потерпілі.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації. 

"Двоє постраждалих. Ще одна людина без госпіталізації", - лаконічно повідомила місцева влада.

Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги сталися вибухи. Спрацювали сили ППО. Внаслідок падіння уламків в Дніпровському районі столиці є пошкодження об'єкта нежитлової інфраструктури.

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