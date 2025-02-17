В Киеве попадали обломки сбитых дронов: что известно

Информации о потерпевших нет.

В Киеве поздно вечером 17 февраля во время атаки беспилотников сработали силы ПВО. В одном из районов столицы попадали обломки сбитых дронов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Святошинском районе упали обломки вражеского БпЛА. Предварительно есть возгорание на территории промышленного предприятия", — говорится в сообщении.

Кроме того, горят автомобили во дворе жилого дома рядом.

Как сообщалось, в Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги. Сработали силы ПВО.

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