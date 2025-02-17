В Киеве попадали обломки сбитых дронов: что известно

Информации о потерпевших нет.
В Киеве поздно вечером 17 февраля во время атаки беспилотников сработали силы ПВО. В одном из районов столицы попадали обломки сбитых дронов.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"В Святошинском районе упали обломки вражеского БпЛА. Предварительно есть возгорание на территории промышленного предприятия", — говорится в сообщении.
Кроме того, горят автомобили во дворе жилого дома рядом.
Как сообщалось, в Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги. Сработали силы ПВО.