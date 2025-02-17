У Києві попадали уламки збитих дронів: що відомо

Інформації про потерпілих немає.

У Києві пізно ввечері 17 лютого під час атаки безпілотників спрацювали сили ППО. В одному з районів столиці попадали уламки збитих дронів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Святошинському районі впали уламки ворожого БпЛА. Попередньо, є загоряння на території промислового підприємства", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, палають автівки в дворі житлового будинку поруч.

Як повідомлялося, у Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Спрацювали сили ППО.

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