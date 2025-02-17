У Києві попадали уламки збитих дронів: що відомо

Інформації про потерпілих немає.
У Києві пізно ввечері 17 лютого під час атаки безпілотників спрацювали сили ППО. В одному з районів столиці попадали уламки збитих дронів.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"У Святошинському районі впали уламки ворожого БпЛА. Попередньо, є загоряння на території промислового підприємства", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, палають автівки в дворі житлового будинку поруч.
Як повідомлялося, у Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Спрацювали сили ППО.