У школі Києва показали сценку побиття військового ТЦК – деталі скандалу (відео)

Військовий, що опублікував відео, наголосив, що в цьому випадку йдеться про кризу розуміння того, хто ворог, а хто захисник.

У середній загальноосвітній школі № 309 міста Києва під час вистави була показана сцена побиття військовослужбовця ТЦК.

Про це розповів начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, опублікувавши відповідне відео.

На кадрах – шкільна вистава. На сцену виходить хлопець у військовій формі з написом "ТЦК". Інший завдає йому умовного удару, після чого "шкільний ТЦКівець" падає на землю. Це супроводжується гучним реготом залу.

У школі Києва показали сценку побиття військового ТЦК

За словами Саранцева, коли в школах діти ставлять вистави про війну, це може бути способом осмислення трагедії. Але коли в сценарії з’являється сцена побиття українського військовослужбовця – це вже симптом серйозної проблеми.

"Це не мистецтво і не виховання, а криза розуміння, хто ворог і хто захисник. Як ми дійшли до того, що мобілізація – необхідний крок для виживання країни – став предметом висміювання на рівні шкільних заходів? Чи не тому, що дорослі самі розганяють наратив про “злочинний ТЦК”, поки справжні злочинці сидять у Кремлі?", – наголосив Саранцев.

Військовий попередив, що війна не прощає помилок, і однією з найбільших є підміна понять.

"І якщо в головах українських дітей український військовий – ворог, а "втащити" йому – прояв героїзму, то всім нам – величезна жирна "двійка". Але війна "двійок" не ставить", – додав представник Сухопутних військ.

"Буде важко довести якийсь факт криміналу. З точки зору моралі це дуже ганебно, це кричущий факт. За тиждень буде третя річниця повномасштабного вторгнення і на жаль відбуваються такі речі", – розповів в коментарі для ТСН.ua Віталій Саранцев, коментуючи відео, на якому хлопець завдав умовного удару іншому хлопцю, який грав роль працівника ТЦК.

Раніше повідомлялося, що у Києві школярі гралися у "ТЦК" і ледь не покалічились.

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