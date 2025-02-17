У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо

У Києві та низці областей у понеділок, 17 лютого, о 15:30 оголошена повітряна тривога.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування ракетного озброєння. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги",– йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах розповіли, яким ще регіонам загрожує небезпека.

"Київська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Харківська та Одеська області - ракетна небезпека. Швидкісна цільна Чернігівщині зі сходу. Чернігів в укриття!" – йдеться у повідомленні ПС.

Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого росіяни вдарили по Україні "Шахедами" та дронами інших типів. Загалом ворог запустив 147 БпЛА.