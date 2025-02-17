Атака БпЛА на Київщину: є пошкодження у чотирьох районах (фото)

Через атаку в Бориспільському районі постраждав чоловік.
Росіяни атакували Київську область безпілотниками у ніч проти 17 лютого. У чориьох районах зафіксовані пошкодження. Постраждав чоловік.
Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.
Під час ворожої атаки дронами по Київщині під ударом опинились мирні населені пункти. В області працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті цілі.
Минулося без влучань в об’єкти критичної інфраструктури. Водночас, через атаку в Бориспільському районі постраждав чоловік 2003 року народження: він отримав травму руки. Йому надали усю необхідну медичну допомогу на місці.
Пошкодження фіксуються у чотирьох районах Київщини:
- На Обухівщині пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі.
- На Вишгородщині загорілось приміщення виробничого цеху. Пожежу оперативно ліквідували.
- На Фастівщині загорілось складськке приміщення. Пожежа ліквідована.
- На Бориспільщині пошкоджено приватний будинок.
Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків російської атаки.
Нагадаємо, цієї ж ночі у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Працювали сили ППО.
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