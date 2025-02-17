У Києві оголошено перший рівень рівень небезпеки: водіям та пішоходам дали низку порад (інфографіка, відео)

Укргідрометцентр зробив попередження про небезпечні метеорологічні явища по Києву та Київській області.

У Києві 17 лютого оголошено перший рівень рівень небезпеки, жовтий. На дорогах очікується ожеледиця.

Про це інформує Український гідрометцентр.

Також синоптики прогнозують вдень без опадів, температура вдень 4-6° морозу.

Для уникнення травматизму киян закликають дотримуватись порад під час ожеледиці та бути обережними, пересуваючись містом.

Поради водіям:

Водіїв просять відмовитись від ризикованих маневрувань / Фото: УНІАН

дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

під час погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Ожеледиця на дорогах / Фото: КМДА

Сніжна погода зберігатиметься у столиці упродовж декількох днів. Тож влада Києва просить водіїв бути відповідальними та не залишати свої автомобілі на узбіччях вулиць і доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Поради пішоходам:

Поради пішоходам / Фото: Міністерство охорони здоров’я України

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, а й тяжких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще тримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 разів.

Гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів / Фото: УНІАН

Як Київ бореться з наслідками снігопаду

У столиці в ніч із неділі на понеділок засніжило. Для ліквідації наслідків снігопаду до роботи задіяли 237 одиниць техніки "Київавтодору". Роботи з очищення від снігу вулично-дорожньої мережі розпочалися орієнтовно після опівночі.

Колони спецтехніки працювали на основних магістралях столиці, мостах через р. Дніпро. Далі очищали від снігу другорядні вулиці та біля малоповерхової забудови.

141 фахівець у складі 23 бригад із ручного прибирання чистить від снігу та обробляє протиожеледними матеріалами підходи до наземних і підземних переходів, тротуарів, зупинок громадського транспорту.

Наразі роботи з очищення від снігу вулично-дорожньої мережі ще тривають. Упродовж дня суттєво збільшать кількість бригад із ручного прибирання та оптимізують кількість снігоприбиральної техніки.

Прибудинкові території від снігу очищають близько 3 тисячі працівників керувальних компаній.

У парках і скверах працюють "зеленбудівці". До прибирання снігу та протиожеледної обробки залучені 65 одиниць техніки та 557 працівників. Підготовлено 11,8 тонн посипкового матеріалу на день.

Які штрафи за неприбрані локації

Звертаємо увагу, що не лише муніципальні служби, а й підприємства всіх форм власності несуть відповідальність за вчасне та якісне прибирання локацій. У разі невиконання – штраф, що може сягати для фізичних осіб – 340-1360 грн, для посадових осіб та підприємців – 850-1700 грн.

Нагадаємо, синоптики розповіли, яка погода очікує українців навесні: прогноз на кожен місяць.

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