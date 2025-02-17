В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно

В Киеве и ряде областей в понедельник, 17 февраля, в 15:30 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения ракетного вооружения. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги",– говорится в сообщении.

В Воздушных силах рассказали, каким еще регионам угрожает опасность.

"Киевская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Харьковская и Одесская области – ракетная опасность. Скоростная цельная Черниговщине с востока. Чернигов в укрытие!" – говорится в сообщении ПС.

Напомним, в ночь на 17 февраля россияне ударили по Украине "Шахедами" и дронами других типов. В общей сложности враг запустил 147 БпЛА.