Атака БпЛА на Киевщину: есть повреждения в четырех районах (фото)

Из-за атаки в Бориспольском районе пострадал мужчина.
Россияне атаковали Киевскую область беспилотниками в ночь на 17 февраля. В четырех районах зафиксированы повреждения. Пострадал мужчина.
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.
Во время вражеской атаки дронами по Киевщине под ударом оказались мирные населенные пункты. В области работали силы противовоздушной обороны. Есть сбитые цели.
Обошлось без попадания в объекты критической инфраструктуры. В то же время из-за атаки в Бориспольском районе пострадал мужчина 2003 года рождения: он получил травму руки. Ему предоставили всю необходимую медицинскую помощь на месте.
Повреждения фиксируются в четырех районах Киевской области:
- На Обуховщине повреждены три частных дома и два автомобиля.
- На Вышгородщине загорелось помещение производственного цеха. Пожар оперативно ликвидирован.
- На Фастовщине загорелось складское помещение. Пожар ликвидирован.
- В Бориспольском районе поврежден частный дом.
Оперативные группы продолжают работать по фиксации и ликвидации последствий российской атаки.
Напомним, этой же ночью в Киеве раздалась серия взрывов во время воздушной тревоги. Работали силы ПВО.
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