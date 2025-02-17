Атака БпЛА на Киевщину: есть повреждения в четырех районах (фото)

Россияне атаковали Киевскую область беспилотниками в ночь на 17 февраля. В четырех районах зафиксированы повреждения. Пострадал мужчина.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

Во время вражеской атаки дронами по Киевщине под ударом оказались мирные населенные пункты. В области работали силы противовоздушной обороны. Есть сбитые цели.

Обошлось без попадания в объекты критической инфраструктуры. В то же время из-за атаки в Бориспольском районе пострадал мужчина 2003 года рождения: он получил травму руки. Ему предоставили всю необходимую медицинскую помощь на месте.

Также читайте В Киеве и некоторых областях ввели экстренные отключения света

Повреждения фиксируются в четырех районах Киевской области:

На Обуховщине повреждены три частных дома и два автомобиля.

На Вышгородщине загорелось помещение производственного цеха. Пожар оперативно ликвидирован.

⁠На Фастовщине загорелось складское помещение. Пожар ликвидирован.

В Бориспольском районе поврежден частный дом.

Оперативные группы продолжают работать по фиксации и ликвидации последствий российской атаки.

Последствия атаки на Киевскую область 17 февраля/Фото: Киевская ОВА

Последствия атаки на Киевскую область 17 февраля/Фото: Киевская ОВА

Последствия атаки на Киевскую область 17 февраля/Фото: Киевская ОВА

Последствия атаки на Киевскую область 17 февраля/Фото: Киевская ОВА

Последствия атаки на Киевскую область 17 февраля/Фото: Киевская ОВА

Напомним, этой же ночью в Киеве раздалась серия взрывов во время воздушной тревоги. Работали силы ПВО.