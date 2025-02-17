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Атака БпЛА на Киевщину: есть повреждения в четырех районах (фото)

Атака БпЛА на Киевщину: есть повреждения в четырех районах (фото)

Последствия атаки на Киевскую область 17 февраля/Фото: Киевская ОВА

Из-за атаки в Бориспольском районе пострадал мужчина.

Россияне атаковали Киевскую область беспилотниками в ночь на 17 февраля. В четырех районах зафиксированы повреждения. Пострадал мужчина.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

Во время вражеской атаки дронами по Киевщине под ударом оказались мирные населенные пункты. В области работали силы противовоздушной обороны. Есть сбитые цели.

Обошлось без попадания в объекты критической инфраструктуры. В то же время из-за атаки в Бориспольском районе пострадал мужчина 2003 года рождения: он получил травму руки. Ему предоставили всю необходимую медицинскую помощь на месте.

Повреждения фиксируются в четырех районах Киевской области:

  • На Обуховщине повреждены три частных дома и два автомобиля.
  • На Вышгородщине загорелось помещение производственного цеха. Пожар оперативно ликвидирован.
  • ⁠На Фастовщине загорелось складское помещение. Пожар ликвидирован.
  • В Бориспольском районе поврежден частный дом.

Оперативные группы продолжают работать по фиксации и ликвидации последствий российской атаки.

Последствия атаки на Киевскую область 17 февраля/Фото: Киевская ОВА / ©
Последствия атаки на Киевскую область 17 февраля/Фото: Киевская ОВА
Последствия атаки на Киевскую область 17 февраля/Фото: Киевская ОВА / ©
Последствия атаки на Киевскую область 17 февраля/Фото: Киевская ОВА
Последствия атаки на Киевскую область 17 февраля/Фото: Киевская ОВА / ©
Последствия атаки на Киевскую область 17 февраля/Фото: Киевская ОВА
Последствия атаки на Киевскую область 17 февраля/Фото: Киевская ОВА / ©
Последствия атаки на Киевскую область 17 февраля/Фото: Киевская ОВА
Последствия атаки на Киевскую область 17 февраля/Фото: Киевская ОВА / ©
Последствия атаки на Киевскую область 17 февраля/Фото: Киевская ОВА

Напомним, этой же ночью в Киеве раздалась серия взрывов во время воздушной тревоги. Работали силы ПВО.

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