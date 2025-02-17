В школе Киева показали сценку избиения военного ТЦК – детали скандала (видео)

Военный, опубликовавший видео, подчеркнул, что в этом случае речь идет о кризисе понимания того, кто враг, а кто защитник.

В средней общеобразовательной школе №309 города Киева во время представления была показана сцена избиения военнослужащего ТЦК.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, опубликовав соответствующее видео.

На кадрах – школьный спектакль. На сцену выходит парень в военной форме с надписью "ТЦК". Другой наносит ему условный удар, после чего "школьный ТЦКшник" падает на землю. Это сопровождается громким хохотом зала.

В школе Киева показали сценку избиения военного ТЦК

По словам Саранцева, когда в школах дети ставят представления о войне, это может оказаться способом осмысления трагедии. Но когда в сценарии появляется сцена избиения украинского военнослужащего – это уже симптом серьезной проблемы.

"Это не искусство и не воспитание, а кризис понимания, кто враг и кто защитник. Как мы дошли до того, что мобилизация – необходимый шаг для выживания страны – стал предметом высмеивания на уровне школьных мероприятий? Не потому ли, что взрослые сами разгоняют нарратив о "преступном ТЦК", пока настоящие преступники сидят в Кремле?", - подчеркнул Саранцев.

Военный предупредил, что война не прощает ошибок, и одним из самых больших является подмена понятий.

"И если в головах украинских детей украинский военный – враг, а "втащить" ему – проявление героизма, то всем нам – огромная жирная "двойка". Но война "двоек" не ставит", – добавил представитель Сухопутных войск.

"Будет трудно доказать какой-то факт криминала. С точки зрения морали это очень позорно, это вопиющий факт. За неделю будет третья годовщина полномасштабного вторжения и к сожалению происходят такие вещи", — рассказал в комментарии для ТСН.ua Виталий Саранцев, комментируя видео, на котором парень нанес условный удар.

Ранее сообщалось, что в Киеве школьники играли в "ТЦК" и чуть не покалечились.

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