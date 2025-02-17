В Киеве объявлен первый уровень опасности: водителям и пешеходам дали ряд советов (инфографика, видео)

Укргидрометцентр предупредил об опасных метеорологических явлениях по Киеву и Киевской области.

В Киеве 17 февраля объявлен первый уровень уровня опасности, желтый. На дорогах ожидается гололедица.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Также синоптики прогнозируют днем без осадков, температура днем 4-6° мороза.

Во избежание травматизма киевлян призывают следовать советам во время гололедицы и быть осторожными, передвигаясь по городу.

Советы водителям:

Водителей просят отказаться от рискованных маневров / Фото: УНИАН

соблюдайте скоростной режим, дистанцию и откажитесь от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

При ухудшении погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Гололедица на дорогах / Фото: КГГА

Снежная погода будет сохраняться в столице несколько дней. Власти Киева просят водителей быть ответственными и не оставлять свои автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Советы пешеходам:

Советы пешеходам / Фото: Министерство здравоохранения Украины

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте во всю подошву;

не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше держать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это самый реальный шанс удержаться на ногах;

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз / Фото: УНИАН

Как Киев борется с последствиями снегопада

В столице в ночь с воскресенья на понедельник заснежило. Для ликвидации последствий снегопада задействовали 237 единиц техники "Киевавтодора". Работы по очистке от снега улично-дорожной сети начались ориентировочно после полуночи.

Колонны спецтехники работали на основных магистралях столицы, мостах через р. Днепр. Далее очищали от снега второстепенные улицы и у малоэтажной застройки.

141 специалист в составе 23 бригад по ручной уборке чистит от снега и обрабатывает противогололедными материалами подходы к наземным и подземным переходам, тротуарам, остановкам общественного транспорта.

Пока что работы по очистке от снега улично-дорожной сети еще продолжаются. В течение дня существенно увеличат количество бригад по ручной уборке и оптимизируют количество снегоуборочной техники.

Придомовые территории от снега очищают около 3 тысяч работников управляющих компаний.

В парках и скверах работают "зеленстрои". К уборке снега и противогололедной обработке привлечены 65 единиц техники и 557 работников. Подготовлено 11,8 тонн посыпочного материала в день.

Какие штрафы за неубранные локации

Обращаем внимание, что не только муниципальные службы, но и предприятия всех форм собственности несут ответственность за своевременную и качественную уборку локаций. В случае невыполнения – штраф, который может достигать для физических лиц – 340-1360 грн., для должностных лиц и предпринимателей – 850-1700 грн.

Напомним, синоптики рассказали, какая погода ожидает украинцев весной: прогноз на каждый месяц.

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