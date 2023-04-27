Ночью 29-30 апреля в Киеве ожидаются заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности, оранжевый).

Также 1-2 мая – заморозки на поверхности почвы 0-3° (и уровень опасности, желтый).

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

В выходные синоптики также прогнозируют переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с, ночью заморозки 0-2°, температура днем 14-16° тепла.

Фото: Укргидрометцентр

Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в некоторых регионах Украины все еще сохраняется высокий уровень воды в реках. Так, в Кировоградской области пострадали почти пол тысячи подворий. В основном это дачи на берегах Днепра и его притоков. А на Волыни подтоплены поля, что делает невозможным начало посевной.

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