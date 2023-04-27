Семейная трагедия в Киевской области: отец ранил сына, а когда проснулся - тот был мертвым

В селе Волица Фастовского района Киевской области отец убил своего родного сына.

Об этом сообщили в полиции в Киевской области.

Следствие установило, что 59-летний отец и 37-летний сын вместе распивали алкоголь. Внезапно между ними произошел конфликт, во время которого старший мужчина ножом ударил сына. От полученных травм потерпевший скончался.

Полиция задержала подозреваемого. Тот рассказал, что действительно поссорился с сыном и ударил его ножом в руку и пошел спать, а когда очнулся, то нашел сына мертвым.

Подозреваемый был отправлен под стражу, ему инкриминируют ч. 2 ст. 121 УК.

Напомним, под Киевом произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Пострадавших госпитализировали в больницу: 44-летнюю пассажирку Volvo, 54-летнего водителя Kia, 4-летнего и 5-летнего мальчиков, находившихся в автомобиле Citroen.

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