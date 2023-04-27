Выбросила из окна восьмого этажа трехлетнего сына: в Киеве женщина получила приговор

Мальчик упал на землю с высоты восьмого этажа и получил тяжелые травмы. Благодаря своевременному реагированию стражей порядка, медиков и свидетелей события жизни ребенка удалось спасти.

В Киеве к 11 годам лишения свободы приговорена 40-летняя женщина, которая выбросила из окна восьмого этажа своего трехлетнего ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно приговору суда, в январе 2021 года обвиняемая после ссоры по телефону с гражданским мужчиной открыла в квартире окно и начала выбрасывать с восьмого этажа вещи. Сразу после этого женщина взяла на руки своего трехлетнего сына и, подойдя к открытому окну, переклонила тело малолетнего ребенка через подоконник и выпустила его из рук.

В результате этих действий мальчик упал на землю с высоты 8-го этажа и получил тяжелые травмы.

Благодаря своевременному реагированию стражей порядка, медиков и свидетелей события жизни ребенка удалось спасти.

В суде обвиняемая свою вину отрицала, отмечая, что мальчик вроде бы сам выпал из окна. Однако судом был допрошен ряд свидетелей, показания которых опровергали версию обвиняемой.

Проведенной экспертизой женщина признана вменяемой.

До вступления приговора суда в законную силу избранная обвиняемая мера пресечения в виде содержания под стражей суд оставил без изменений.

Пострадавший мальчик находится на попечении родственников, он находится в удовлетворительном состоянии.

Напомним, во время задержания женщина сообщила, что выбросила из окна своего сына и не хочет жить.

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