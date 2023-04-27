Киев продолжает затапливать: объявлен І уровень опасности

В Киеве за последние дни уровень половодья вырос на 26 см. К счастью, аварийные подтопления по городу пока не зафиксированы.

По состоянию на утро 27 апреля в Киеве растет уровень воды, объявлен I (желтый) уровень опасности. Подтопленными остаются пойменные территории и некоторые частные участки, однако промышленным жилищным объектам города пока ничего не угрожает.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"По состоянию на 9:30 27.04.2023 уровень воды г. Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 309 см. Что на 9 см больше вчерашнего показателя. Уровень опасности гидрологических явлений – I (желтый). Третий день подряд уровень половодья растет – за этот период в пределах Киева он поднялся на 26 см", — говорится в сообщении.

В КМВА отмечают, что аварийные подтопления по Киеву не зафиксированы. В то же время удерживается затопление поймы слоем около 40 см.

"Остаются подтопленными пойменные территории — острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. На данный момент уровень половодья на Днепре в пределах г. Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города. Тем не менее, власти города и все службы готовы к потенциально возможным чрезвычайным ситуациям!" – подчеркнул начальник КМВА Сергей Попко.

Напомним, в некоторых регионах Украины все еще держится высокий уровень воды в реках. Так, в Кировоградской области пострадали почти пол тысячи подворий. В основном это дачи на берегах Днепра и его притоков. А на Волыни подтоплены поля, что делает невозможным начало посевной.

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