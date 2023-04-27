УПЦ МП лишили права пользования землями в Броварской, Черновицкой громадах и на Житомирщине

Речь идет о четырех земельных участках, на которых расположены пять храмов.

Броварской городской совет принял решение о прекращении договоров постоянного пользования земельными участками для церквей УПЦ МП.

Об этом сообщил на странице Facebook зампредседателя Броварской районной государственной администрации Алексей Дорошенко.

"Речь идет о четырех земельных участках, на которых расположены пять храмов. К началу широкомасштабной российской агрессии в феврале прошлого года к ПЦУ принадлежало лишь четыре храма в Броварской общине, которая состоит из Броваров и сел Требухов и Княжичи. Еще 11 приходов имели подчинение УПЦ. За год все существенно изменилось: в УПЦ осталось только пять храмов, а общины ПЦУ владеют уже 10-ю", – говорится в сообщении.

УПЦ МП лишили права пользования землями в Броварской общине / Фото: Броварской горсовет

Также, по словам чиновника, сегодня, 27 апреля, сразу две общины Броварского района принимают аналогичные решения: Броварская и Березанская.

Кроме того, в Черновцах УПЦ МП лишили права пользования 22 земельными участками в громаде. Такое решение было принято на сессии горсовета. "За" проголосовали 28 депутатов. Против не голосовал никто.

Об этом сообщает "Суспільне".

Права пользования землей лишили 22 храма УПЦ МП в Черновицкой общине. Речь идет, в частности, и о Кафедральном соборе возле Соборной площади, Свято-Николаевском храме на улице Русской, церкви на проспекте Независимости, мужском монастыре "Гореча" и женском монастыре на улице Буковинской.

Также Житомирский областной совет запретил деятельность УПЦ московского патриархата на территории области.

Соответствующее решение приняли на сессии депутаты облсовета, передает "Укринформ".

"Запретить деятельность Украинской православной церкви, которая имеет церковно-каноническую связь с русской православной церковью (зарегистрирована как Киевская митрополия УПЦ, ЕГРПОУ 21510633), является ее структурным подразделением и находится в отношениях подчинения, на территории Житомирской области", - говорится в решении .

Кроме того, облсовет принял обращение в Верховную Раду о рассмотрении и скорейшем принятии законопроекта от 19 января 2023 года №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций" и от 23 ноября 2022 года №8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в области свободы совести и деятельности религиозных организаций".

Напомним, верующие в Почаевской лавре заявили, что "Путин – их правитель", а ракеты по Украине "запускает Бог".

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