В Киеве отец-тиран издевался над дочерью и внуками: чем все закончилось

Отец обзывал дочь нецензурными словами и избивал, а также выгонял ее вместе с внуками из квартиры.

В Киеве житель Святошинского района систематически издевался над взрослой дочерью и выгонял ее вместе с детьми из квартиры.

Об этом пишет Киевская городская прокуратура.

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"55-летний киевлянин в течение длительного времени систематически совершал домашнее насилие психологического, физического и экономического характера в отношении своей взрослой дочери в присутствии малолетних внуков, с которыми проживает в одной квартире", – говорится в сообщении.

Он обижал женщину нецензурными словами и избивал, а также выгонял ее вместе с внуками из квартиры.

По словам стражей порядка, виновный злоупотребляет алкоголем, неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия и состоит на учете полиции.

"Обвиняемый состоит на учете Святошинского УП ГУ ЧП в г. Киеве в категории "обидчик", в отношении него уже рассматривается в суде дело по факту уклонения от прохождения программы для обидчиков (ст. 390-1 УК Украины)", – отмечают в прокуратуре.

Теперь злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье отчим поджег 10-летнего пасынка, после чего ребенок погиб.

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