У Києві батько-тиран знущався з дочки та внуків: чим усе закінчилося

Батько ображав доньку нецензурними словами і бив, а також виганяв її разом з онуками з квартири.

У Києві житель Святошинського району систематично знущався над дорослою донькою та вигянав її разом з дітьми з квартири.

Про це пише Київська міська прокуратура.

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"55-річний киянин протягом тривалого часу систематично вчиняв домашнє насильство психологічного, фізичного та економічного характеру відносно своєї дорослої доньки у присутності малолітніх онуків, з якими проживає в одній квартирі", – йдеться в повідомленні.

Він ображав жінку нецензурними словами і бив, а також виганяв її разом з онуками з квартири.

За словами правоохоронців, винувачений зловживає алкоголем, неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства та перебуває на обліку поліції.

"Обвинувачений перебуває на обліку Святошинського УП ГУ НП у м. Києві у категорії "кривдник", відносно нього вже розглядається в суді справа за фактом ухилення від проходження програми для кривдників (ст. 390-1 КК України)", – зазначають у прокуратурі.

Тепер зловмисникові загрожує до 2 років позбавлення волі.

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