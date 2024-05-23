В Киеве неизвестные запустили фейерверк: детали от полиции (видео)

Полицейские проводят мероприятия по установлению лиц, которые к этому причастны.

Минувшей ночью неизвестные запустили фейерверк на левом берегу Киева. Очевидцы говорят, что это произошло в Дарницком районе Киева.

Об этом сообщили в Полиции Киева.

"Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, полицейские проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к указанному событию. За совершенное им грозит ограничение свободы сроком до пяти лет", — сообщили в ТСН.ua в полиции Киева.

В Киеве неизвестные запустили фейерверк

Напомним, что в Киевской области в пожаре погибла семья с ребенком.

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