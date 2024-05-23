В Киевской области поезд насмерть переехал ребенка

Девочка получила серьезные травмы – медики не смогли ее спасти.

В Киевской области поезд сбил 9-летнюю девочку. Предварительно установлено, что ребенок находился на путях.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Трагедия произошла на 24 километре железнодорожного пути перегона "Барышевка — Борисполь". Предварительно установлено, что электропоездом сообщения "Гребинка — Киев", который двигался в направлении столицы, смертельно травмирована 9-летняя девочка.

"По предварительной информации, потерпевшая вместе с другими детьми находилась на путях и не среагировала на сигнал машиниста. На место происшествия прибыли медики, но, к сожалению, малолетний ребенок скончался", — говорится в сообщении.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, во Львовской области водитель сбил двух 10-летних девочек на самокате: одна из них погибла.

Читайте также: