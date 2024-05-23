Хотел развлечься: в Киеве задержали нарушителя, запустившего фейерверк (фото)

Молодой человек запустил фейерверк, установку от которого правоохранители впоследствии нашли.

В Киеве правоохранители установили мужчину, который в Дарницком районе города запустил фейерверк. Нарушителем оказался 25-летний мужчина, заявивший, что хотел развлечься.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Как стало известно, правоохранители установили личность нарушителя — им оказался житель Донбасса, который хотел развлечься. Молодой человек запустил фейерверк, установку от которого правоохранители впоследствии нашли.

“Правоохранители изъяли с улицы пусковую установку от фейерверка и в ходе дальнейших розыскных мероприятий установили предполагаемого подозреваемого – как выяснилось, последний живет в доме неподалеку. Во время общения с полицейскими 25-летний уроженец Донбасса в совершении уголовного проступка признался и объяснил свои действия желанием развлечься. Дознаватели сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Согласно санкции статьи, нарушителю грозит до пяти лет ограничение свободы”, — рассказали в Полиции.

Там также подчеркнули, что во время военного положения в Украине действует запрет на использование пиротехнических изделий.

Напомним, что минувшей ночью неизвестные запустили фейерверк на левом берегу Киева.

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