В Киеве от последствий коронавируса умер 4-месячный младенец

С начала пандемии в столице зафиксировали почти 7,5 тысяч смертей от COVID-19.

В Киеве за минувшие сутки, 28 ноября, от последствий коронавируса умер младенец. Ребенку было всего четыре месяца.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Facebook.

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Всего за сутки от COVID-19 умерло 45 человек (с начала пандемии – 7493). Из них 28 женщин от 50 до 93 лет, 16 мужчин от 47 до 86 лет, и один ребенок.

Напомним, что по состоянию на утро 29 ноября в Киеве зафиксирован 431 новый случай коронавируса за сутки. Это на 118 случаев меньше, чем 28 ноября (549 случаев коронавируса).

В Украине в красной зоне эпидемической опасности находятся 19 регионов. Еще две области – "оранжевые", четыре – "желтые".

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