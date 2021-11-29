Коронавирус в Киеве после выходных пошел на убыль: статистика на 29 ноября

Коронавирус в Киеве после выходных пошел на убыль: статистика на 29 ноября

В столице подтверждено 297 173 случая COVID-19.

По состоянию на утро 29 ноября в Киеве зафиксирован 431 новый случай коронавируса за сутки. Это на 118 случаев меньше, чем 28 ноября (549 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 297 173 случая COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 253 635 человек ( 252 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 7 493 человека (45 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 172 849 случаев COVID-19 (295 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 149 274 человека ( 12 3 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 4 129 человек (1 за сутки)

Напомним, изменен срок действия желтого сертификата, подтверждающего прививку одной дозой вакцины. Он будет составлять 30 дней, раньше это было 120 дней.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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