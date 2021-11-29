Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В Киеве запретили работу общественного транспорта без отопления

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве запретили работу общественного транспорта без отопления

unsplash.com

Кроме того, в транспорте обязаны производить влажную уборку после смены.

В Киеве запретили работу общественного транспорта без отопления.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник утвердил распоряжение о профилактических мероприятиях в Киеве в эпидемические сезоны 2021 и 2022 годов.

Об этом говорится в распоряжении на сайте КГГА.

Департамент транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета обязан обеспечить:

  • недопущение выхода общественного транспорта на маршруты с неисправной отопительной системой;
  • организацию влажной уборки пассажирского транспорта по окончании рабочей смены.

Напомним, 16 ноября Киевсовет решил существенно увеличить стоимость проезда в общественном транспорте – от 8 до 20 гривен. Для владельцев "карточки киевлянина" будет дешевле — 12 гривен. После возмущения мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что тарифы на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона повышать не будут.

Читайте также:

Следующая публикация