В Киеве запретили работу общественного транспорта без отопления

В Киеве запретили работу общественного транспорта без отопления

Кроме того, в транспорте обязаны производить влажную уборку после смены.

В Киеве запретили работу общественного транспорта без отопления.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник утвердил распоряжение о профилактических мероприятиях в Киеве в эпидемические сезоны 2021 и 2022 годов.

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Об этом говорится в распоряжении на сайте КГГА.

Департамент транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета обязан обеспечить:

недопущение выхода общественного транспорта на маршруты с неисправной отопительной системой;

организацию влажной уборки пассажирского транспорта по окончании рабочей смены.

Напомним, 16 ноября Киевсовет решил существенно увеличить стоимость проезда в общественном транспорте – от 8 до 20 гривен. Для владельцев "карточки киевлянина" будет дешевле — 12 гривен. После возмущения мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что тарифы на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона повышать не будут.

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