В Киеве будет пасмурно и дождливо: прогноз погоды на понедельник, 29 ноября

Столбики термометров покажут +9 градусов.
В понедельник, 29 ноября, в Киеве будет облачно. Синоптики также прогнозируют небольшой дождь.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха днем будет около +7 +9 градусов, ночью похолодает до +4 +6 градусов. Ветер юго-западного направления, 7-12 м/с.
Напомним, что в Украину пришел циклон "Бенедикт", он и разделил погоду по всей территории. Холоднее всего будет на Западе, Севере и в центре. Там ожидаются ночные морозы и мокрый снег. А вот в Южных и Восточных областях будет тепло, но будет дождь.
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