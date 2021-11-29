В Киеве и Киевской области объявлен первый уровень опасности: что произошло

29 ноября днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
В Киеве и Киевской области днем 29 ноября ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности, желтый.
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.
Основные рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть;
- если вы очутились на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- при сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Напомним, Киев на выходных окутал густой туман – на дорогах очень слабая видимость.
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