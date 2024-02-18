В Киеве ограничат движение транспорта на Броварском проспекте – карта

В Киеве с 19 февраля (9:00) до 3 марта (00:00) частично ограничат движение транспорта по путепроводу на Броварском проспекте.

Об этом пишет КГГА со ссылкой на УК "Киевавтодор".

Между станциями метро "Дарница" и "Левобережная" в направлении Броваров коммунальщики будут ликвидировать повреждение дорожного покрытия в крайней правой полосе движения.

Ремонт дороги на Броварском проспекте / Фото: КГГА

Напомним, в Киеве до 10 марта будет перекрыто движение транспорта по участку развязки возле Дегтяревского моста.

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