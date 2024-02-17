В Киеве мужчина вышел из трамвая и забыл в салоне сумку с деньгами на автомобиль: чем закончилось происшествие

Мужчина пришел в себя только тогда, когда трамвай направился по своему маршруту.

У мужчины, приехавшего в Киев из Одессы покупать автомобиль, произошло происшествие. Он вошел в трамвай и задремал с дороги. А когда очнулся, понял, что надо быстро выходить, а сумку с деньгами оставил. Очнулся впоследствии, когда вагон направился по своему маршруту.

Историю рассказала водитель трамвая Валентина Полищук, курсирующая по городу с 1970 года. О случившемся поделилась с журналистом Liga.net.

"Работала на 33-м маршруте, на левом берегу. На конечной водитель должен выйти из кабины, закрыть дверь и обязательно пройтись по салону и проверить, все ли в порядке. Когда я совершала обход, я заметила на одном из сидений авоську. А внутри что-то завернутое в бумагу. Я беру авоську, заношу в кабину, открываю. А там куча денег! Я перечислила – 10 000 рублей! Я села, глаза протерла и не знаю, что делать”, – вспоминает Валентина события 80-х.

Тогда 10 тысяч рублей – это были очень большие деньги. Потому что зарплата составляла 60-100 рублей. Не каждый мог столько откладывать.

Через час на остановке "Дарницкая площадь" к трамваю прибежал мужчина. Сказал, что "что-то оставил в трамвае", не видели. Оказалось, что приехал в столицу покупать Волгу и едва ее не проспал. Мол, перед тем ехал с деньгами в поезде в общем вагоне, очень устал.

“Спрашиваю – а что именно вы забыли? Отвечает – авоську. Перед тем как отдать, спрашиваю, что там было? И тогда он рассказал свою историю… Когда я отдала ее, он стал доставать рубли, чтобы отблагодарить. Я говорю: “Я никогда денег не беру. Шоколадку можете купить”, – рассказывает женщина.

Пассажир купил Валентине шоколадку, а внутрь положил несколько банкнот и написал в книге отзывов очень эмоциональную благодарность. За такой поступок в депо решили женщину премировать.

Напомним, в Польше украинцу местные жители вернули забытые на заправке деньги.

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