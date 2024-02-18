У Києві обмежать рух транспорту на Броварському проспекті – мапа

У Києві від 19 лютого (9:00 год) до 3 березня (00:00 год) частково обмежать рух транспорту шляхопроводом на проспекті Броварському.

Про це пише КМДА з посиланням на КК "Київавтодор".

Між станціями метро "Дарниця" та "Лівобережна" в напрямку Броварів комунальники ліквідовуватимуть пошкодження дорожнього покриття у крайній правій смузі руху.

Ремонт дороги на Броварському проспекті / Фото: КМДА

Нагадаємо, у Києві до 10 березня буде перекрито рух транспорту ділянкою розв’язки біля Дегтярівського мосту.

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